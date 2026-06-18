NÖ: Jugendliche löschten bei Einbruch in Schule ihren Durst

Den Einbruch in die Mittelschule Mauer in der Gemeinde Amstetten konnten nun Beamte der Polizeiinspektion Ulmerfeld-Hausmening klären. Eine Gruppe Jugendlicher muss sich für die Tat verantworten, berichtet die Stadtgmeinde Amstetten auf ihrer Homepage.

Bislang unbekannte Täter waren an einem Wochenende Anfang Mai über ein aufgezwängtes Fenster in das Schulgebäude eingedrungen und hatten mehrere Räume durchsucht und verwüstet. Entdeckt wurde der Einbruch am Montagmorgen von einer Reinigungskraft.