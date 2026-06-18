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Niederösterreich

NÖ: Jugendliche löschten bei Einbruch in Schule ihren Durst

Minderjährige verursachten bei Einbruch in die Mittelschule Mauer bei Amstetten Schaden. Die Polizei forschte sie aus.
18.06.2026, 10:52

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Polizisten und Stadtpolitiker

Den Einbruch in die Mittelschule Mauer in der Gemeinde Amstetten konnten nun Beamte der Polizeiinspektion Ulmerfeld-Hausmening klären. Eine Gruppe Jugendlicher muss sich für die Tat verantworten, berichtet die Stadtgmeinde Amstetten auf ihrer Homepage.

Bislang unbekannte Täter waren an einem Wochenende Anfang Mai über ein aufgezwängtes Fenster in das Schulgebäude eingedrungen und hatten mehrere Räume durchsucht und verwüstet. Entdeckt wurde der Einbruch am Montagmorgen von einer Reinigungskraft.

Polizei in Amstetten schnappte per Zug angereiste Jugendbande

Getränke aus Kühlschrank

Durch intensive Ermittlungsarbeit konnten mittlerweile mehrere minderjährige Jugendliche aus der Region ausgeforscht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen konsumierten die Verdächtigen Getränke aus einem Kühlschrank, nahmen einige Gegenstände an sich und verursachten Schäden in noch unbekannter Höhe in mehreren Räumen.

Ortsvorsteher Manuel Scherscher (ÖVP) und Vizebürgermeister Gerhard Riegler (SPÖ) holten die ermittelnden Beamten vor den Vorhang und bedankten sich. "In Amstetten gilt Nulltoleranz gegenüber Vandalismus und Sachbeschädigung. Jeder Euro, den wir in Sicherheit und Polizei investieren, zahlt sich doppelt aus“, sagt Scherscher. 

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

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