St. Pölten: Die Welt durch die Linse betrachtet

Die Fotoakademie St. Pölten ist ein Angebot in der örtliche Musik- und Kunstschule und Teil der NÖ Kreativakademie, die sich mit 91 Akademien an 38 Standorten der kreativen und künstlerischen Förderung junger Menschen verschrieben hat. An die 12.300 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 19 Jahren haben das außerschulische Bildungsprojekt seit der Gründung im Jahr 2003 absolviert.

„Sowohl in der Gruppenwertung als auch in der Einzelwertung konnten die jungen Fototalente aus St. Pölten mit ihren Werken auf ganzer Linie überzeugen“, freut sich Gerda Jaeggi, Referentin der St. Pöltner Fotoakademie. Sie ist, wenn man so will, auch die Mentorin der 19-Jährigen, die derzeit eine Lehre als Medienfachfrau absolviert. „Von ihrem Wissen über die Fotografie konnte ich sehr profitieren“, sagt Schuecker.

Und wie macht man das perfekte Foto? „Man muss kreativ sein, sich etwas einfallen lassen, damit das Foto wirkt“, sagt sie.