St. Pölten: Das Lokal-Paradies am Ufer der Viehofner Seen

Es ist eines der schönsten Platzerln in der Landeshauptstadt: die Terrasse der Seedose am Ufer der Viehofner Seen. Hier lässt es sich stundenlang gut aushalten, man kann den Menschen beim Schwimmen zuschauen und wenn man Glück hat, ist sogar ein wunderschöner Sonnenuntergang drin.

Vor mehr als einem Jahrzehnt hat Erwin Nolz das Lokal eröffnet. Mittlerweile lädt die Seedose aber nicht mehr nur zum Essen und Chillen ein, es finden auch immer wieder Veranstaltungen statt. Als nächstes steht am 29. Juni ein Karaokeabend auf dem Programm, der sich vor allem an junge Menschen richtet, die ihren Schulabschluss feiern wollen.

Auch auf der Speisekarte hat sich einiges getan. Serviert werden Spezialitäten aus regionalen Produkten wie das Rindfleisch vom Donaulandrind oder Forellenfilets vom Fischereibetrieb Burger aus Pottenbrunn.