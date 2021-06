Billiges Essen braucht mehr Personal

Viele der einst so stolzen Köche des Bundesheeres hat die Umstellung tief getroffen. „Nicht einmal die Vanillesauce zu den Buchteln dürfen wir mehr selber machen. Alles wird geliefert, wir wärmen das Essen nur mehr auf“, sagt einer, der schon lange im Dienst des Heeres steht. Denn die meisten der Kasernen in NÖ werden mittlerweile mit fix fertigen Portionen aus der Zentralküche in Wiener Neustadt beliefert. Auch die Hesserkaserne in St. Pölten wurde von einem eigenständigen System zur Finalisierungsküche.

Das Kuriose daran: Die alte Küche, deren Geräte ganze Räume füllte, die gibt es noch immer. Nur gebraucht wird sie nicht mehr. „Was damit passiert, kümmert keinen Menschen“, schäumt ein Angestellter.