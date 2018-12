St. Pölten: Appell der Aktivisten

Es ist ein starkes Netzwerk, das den Tierschutzverein zu einer unverzichtbaren Institution in der Landeshauptstadt macht. 2000 Mitglieder und viele ehrenamtliche Helfer wirken mit, damit sich Hund und Co. in ihrem neuen Zuhause in der Gutenbergstraße auch wohlfühlen. Und der Zuwachs ist ungebrochen.

So war das Jahr 2018 für das Team um Leiter Davor Stojanovic bislang ein besonders intensives – mehr als 900 Tier mussten betreut werden. Ein trauriger Rekord für alle Beteiligten.

„Üblicherweise gehen jährlich etwa 800 Tiere durch unser Heim, heuer konnten wir bereits Mitte Dezember die 900er-Marke überschreiten“, berichtet Stojanovic. Den größten Anteil machen dabei übrigens Katzen und Hunde aus.