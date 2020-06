Segelflugzeug stürzte in ein Haus

Von einem lauten Knall wurde am Sonntag die Nachmittagsruhe im St. Pöltener Stadtteil Stattersdorf durchbrochen. Pascal Stoll stand gerade in der Küche und bereitete sich ein Essen zu, als ein Segelflugzeug in das Haus krachte und einen Teil des Dachs wegriss.

„Plötzlich hat es einen Pumperer gemacht. Ich wusste im ersten Moment nicht, was los ist. Ich bin sofort rausgelaufen.“ Dort sah der 21-Jährige das völlig demolierte Fluggerät im Garten liegen. Der Pilot konnte sich wie durch ein Wunder aus eigener Kraft aus dem Cockpit befreien. Zeugen, die zur Unfallstelle eilten, berichten, dass er nach dem ersten Schock um ein Glas Wasser bat und kopfschüttelnd gesagt haben soll: „Da wollte ich eigentlich nicht landen.“

Unter den Anrainern in der Valkastraße herrschte jedenfalls große Aufregung. „Es hat einen Schepperer gemacht. Ich habe zuerst gedacht, es hat eine Gasexplosion gegeben“, berichtet eine Frau, die am Gartenzaun der Stolls lehnt und die Polizisten bei ihrer Arbeit beobachtet.