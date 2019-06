St. Pölten: 40-Jähriger starb bei Feuer in Wohnung

Dramatischer Einsatz für die Feuerwehren in der Landeshauptstadt: Montagabend brach in einer Wohnung im 13. Stock eines Hauses am Neugebäudeplatz ein Feuer aus. Die umliegenden Wohnungen mussten evakuiert werden, in den von den Flammen betroffenen Räumen entdeckten die Retter einen leblosen 40-Jährigen.

Obwohl sich Notärzte um den Mann rasch kümmerten, kam für ihn jede Hilfe zu spät. Möglicherweise war der 40-jährige zuvor mit einer Zigarette eingeschlafen. "Das Feuer konnte in weiterer Folge gelöscht werden", berichtet Kommandant Dietmar Fahrafellner.

Insgesamt standen rund 60 Feuerwehrleute im Einsatz.