St. Gabriel: Proteste gegen Asylheim-Schließung

Mittlerweile ist bekannt, dass die 24 Jugendlichen am Montag in ein Wohnheim der Österreichischen Jungarbeiterbewegung nahe der HTL Mödling umziehen. Am Dienstag werden dann 27 Erwachsene, darunter 19 Kranke in ein Heim des Betreibers SLC Asylcare im Helenental, Bezirk Baden, gebracht. Bei Nachfrage bei SLC Asylcare zu der dort angebotenen Betreuung verwies Geschäftsführer Christian Kogler auf das Land NÖ. Die Caritas kritisiert, dass auch Betroffene darunter seien, die zuvor von eben diesem Betreiber nach St. Gabriel umgezogen seien, weil die Einrichtung mit der Betreuung überfordert gewesen sein soll. Ursprünglich habe das Land sogar in Kauf genommen, zwei Familien zu trennen. Das konnte nach Gesprächen aber verhindert werden. Wohin die restlichen Flüchtlinge umsiedeln müssen, wissen sie noch nicht.

27 der 30 Mitarbeiter der Caritas werden nun beim AMS zur Kündigung angemeldet. Darunter sind neun langjährige Caritas-Angestellte, die älter als 55 Jahre alt sind.

Expertenkritik

"Aus fachlicher Sicht verwundert und bestürzt", dass eine Betreuungseinrichtung für psychisch kranke Flüchtlinge "aufgrund eines tragischen Vorfalls geschlossen werden soll", zeigte man sich bei der ÖGPP. Dies würde die Situation nur verschlechtern. Unter der Voraussetzung, dass die bisherige finanzielle Dotierung der Betreuung der in St. Gabriel von der Caritas versorgten traumatisierten und psychisch schwer kranken Flüchtlinge bisher pro Tag 44 Euro betragen habe, sei davon auszugehen, dass schon bisher „eine nicht einmal annähernd ausreichende Therapie und Versorgung“ möglich gewesen sei, heißt es in der Aussendung des Vorstands der Fachgesellschaft. Dies sollte auch „allen zuständigen Stellen bekannt“ gewesen sein.

Die Experten wiesen darauf hin, dass die finanzielle Unterdotierung der Versorgung psychisch Kranker in Österreich nicht „nur“ ein Problem von betroffenen Flüchtlingen sei.

Das Flüchtlingsheim St. Gabriel zuzusperren und die betreuten Menschen über das Land Niederösterreich zu verteilen, sei jedenfalls keine Lösung. „Die Vorgangsweise gegenüber dieser Einrichtung war schon bisher aus fachlicher Sicht falsch, die aktuelle Entscheidung ist es unserer Meinung nach genauso. Wir können daher nur warnen auf diese Weise vorzugehen, da dies weder die Sicherheit der Bevölkerung erhöht, noch den betroffenen Personen und Institutionen hilft“, heißt es. Die Caritas habe über Jahre hinweg versucht, die Menschen mit den vorhandenen Mitteln gut zu betreuen und auch Expertise gesammelt, dieses fehle in anderen Einrichtungen.

Sicherheitsdiskussion

Die Bluttat hatte sowohl bei den Caritas-Mitarbeitern als auch Freiwilligen und Anrainern für Entsetzen gesorgt. Über den Verdächtigen Terry A. war nach einer Schlägerei nahe der Unterkunft von der Polizei ein Betretungsverbot verhängt worden. In der Nacht soll er sich aber durch ein offenes Fenster in das Heim geschlichen und einen 26-jährigen Mitbewohner aus Bangladesh attackiert haben. Das Opfer war als absolut friedfertig bekannt. Am Tag nach der Tat randalierte A. auf einem nahen Spielplatz, er soll sogar Kinder bedroht haben.

In der Folge wurde über das Thema Sicherheit und Versorgung von kranken Asylwerbern diskutiert. Denn in St. Gabriel leben neben krebskranken Personen, Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder Pflegebedürftigen auch schwer Traumatisierte und psychisch Kranke. Die Caritas hatte bereits vor Jahren darauf aufmerksam gemacht, dass die Finanzierung für die Betreuung dieser Menschen nicht ausreiche. Ein Konzept, das eine Erhöhung des derzeit bezahlten Tagsatzes von 44 Euro pro Person vorsah, wurde aber als zu teuer abgelehnt.

Der zuständige Landesrat Gottfried Waldhäusl wiederum hatte zahlreiche Polizeieinsätze in den vergangenen Jahren als Beweis für die mangelnde Sicherheit ins Spiel gebracht und die Verlegung der Flüchtlinge angeordnet. Auch die FPÖ Niederösterreich kritisierte angebliche Verfehlungen der Einrichtung.