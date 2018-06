St. Gabriel: Umzug startete, "Härtefälle" dürfen bleiben

Duhaje K. konnte die letzte Nacht nicht schlafen. „Es geht mir nicht gut, die Caritas ist doch meine Familie“, sagt die Frau aus dem Kosovo, die das Flüchtlingsheim St. Gabriel seit vier Jahren ihr Zuhause nennt. Die von Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) nach einem tödlichen Übergriff unter Bewohnern veranlasste Verlegung der 110 Bewohner setzt ihr zu. „Ich habe wieder Probleme mit meinen Händen“, sagt K. und blickt auf diese hinab, die spastisch gelähmt auf ihrem Schoß liegen.

Die Betroffenheit war am Montag in dem Heim in Maria Enzersdorf, NÖ, groß. Etwa 50 körperlich und psychisch Kranke sowie ihre Angehörigen und 24 Minderjährige wohnen dort. Viele Bewohner befanden sich zuletzt im Ausnahmezustand. Am Vormittag wurden die minderjährigen Flüchtlinge abgeholt, sie ziehen in ein Heim der Österreichischen Jungarbeiterbewegung in Mödling. Alleinstehende Erwachsene wie Duhaje K. haben ihre Koffer bereits gepackt, sie sollen am Dienstag nach Alland in eine Einrichtung der SLC Asylcare verlegt werden. Familien mit schulpflichtigen Kindern sollen Ende Juni umziehen. Auch Unterlagen wurden SLC seitens der Caritas bereits zur Verfügung gestellt und die notwendigen Medikationen durchbesprochen.