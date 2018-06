St. Andrä-Wördern: Neues Zentrum nimmt Gestalt an

Hoher Wohnbedarf der eigenen Bevölkerung trifft derzeit auf so gut wie keine leistbaren Angebote in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln). Deshalb entsteht zwischen dem Bahnhof und dem Gemeindeamt ein neues Zentrum. Vor allem die Jugend, Familien und ältere oder betreuungsbedürftige Menschen will man so im Ort behalten. Das neue Zentrum nimmt nun immer konkretere Konturen an.