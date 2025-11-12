Sprungturm ohne Becken als Denkmal für Nachkriegsmoderne

Nun bleibt er also doch stehen, der "10er“. Um die Aufregung rund um den zehn Meter hohen Sprungturm im Parkbad Ternitz verstehen zu können, muss man das Rad mehr als 65 Jahre zurückdrehen. Die Idee für den Bau der Stadthalle Ternitz sowie des Parkbades – und damit des Sprungturms – stammt aus einer bekannten Feder. Zwischen 1959 und 1963 nach den Plänen von Roland Rainer errichtet, stellt der Komplex im kleinen Maßstab das Pendant zu Rainers Planungen für den Stadthallenkomplex in Wien dar. Nachkriegsmoderne Rainer, einer der bedeutendsten österreichischen Architekten der Nachkriegsmoderne, "hat in Ternitz ein kleines Meisterwerk hinterlassen“, heißt es von namhaften Architekten, die sich zusammen mit der Initiative Denkmalschutz und "Bauten in Not“ um den Erhalt des Sprungturms einsetzen.

3,2 Millionen Euro für die Sanierung Weniger bei der Bevölkerung als in Architektenkreisen, kochte die Causa die vergangenen Tage hoch. Die Stadtgemeinde Ternitz verfolgte den Plan, den 10er-Sprungturm samt dem maroden Sprungbecken abzureißen um an der Stelle neue Attraktionen für die Badbesucher zu bauen. Turm und besonders das Becken gelten auf Grund des Zustandes als Sanierungsfall. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 3,2 Millionen Euro. Ein Betrag, der für die Stadt laut SPÖ-Vizebürgermeister Peter Spicker "nicht leistbar“ ist. Der Abriss war mit 115.000 Euro veranschlagt. "Zugegeben, haben wir das Thema und die Aufregung unterschätzt“, so Spicker. Montagabend ruderte man in der Gemeinderatssitzung deshalb zurück. Nach langer Debatte wurde der Beschluss (mit 6 Gegenstimmen) gefällt, den Turm als eine Art Wahrzeichen stehen zu lassen und nur das Becken zu schleifen. "Der Turm gehört zur DNA von Ternitz. Jeder in den früheren Generationen ist dort im Sommer herunter gesprungen“, sagt Spicker.