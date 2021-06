Spritzen auf Sitzen in Badner Bahn platziert

Die Polizei fahndet nach Tätern, die in der Badner Bahn zwei Einwegspritzen mit gebrauchten Kanülen auf einem Sitz so platziert haben, dass sich Fahrgäste beim Hinsetzen stechen hätten können. Ob es sich um Suchtgiftspritzen handelte ist nicht bekannt, da die Wiener Lokalbahnen sie bereits entsorgt haben, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ am Freitag.

Die Spritzen wurden am Abend des 19. April auf der Fahrt von Wien nach Baden entdeckt, der Triebwagenlenker erstattete in dieser Woche Anzeige. Ermittlungen wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit laufen.