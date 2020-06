Spree-Plan schlägt an der Donau Wellen

In Wien regnet es 6,4 Tage pro Jahr weniger als in Berlin. Die Durchschnittstemperatur in der Donaumetropole ist um 0,6 Grad Celsius höher als in Deutschlands Hauptstadt. Damit erschöpfen sich die Unterschiede der beiden Regionen natürlich nicht. Allerdings haben sie auch viel gemeinsam. Zum Beispiel in Sachen Wachstum: In den kommenden Jahren wird die Bevölkerung in den Großräumen Wien und Berlin um je rund 250.000 Menschen steigen.

Das stellt vor allem die Stadtumland-Bezirke vor besondere Herausforderungen. Bei einem Lokalaugenschein macht das Beispiel Berlin dieser Tage deutlich, dass die Gemeinden um Wien um ihre Entwicklung werden kämpfen müssen.

"Der starke Zuzug in die Stadtregion Wien ist vergleichbar mit dem, was Berlin vor gut zehn bis 15 Jahren erlebt hat", sagt Peter Görgl vom Institut für Geografie und Regionalforschung der Uni Wien. Er untersucht im Auftrag Niederösterreichs seit Jahren die Entwicklung im "Speckgürtel" – ein Begriff der laut Görgl passé ist. "Wachstum konzentriert sich nur mehr entlang von Erreichbarkeitsachsen, also gut ausgebauten Verkehrswegen – egal ob Öffis oder Pkw."

Diese Erfahrung hat auch Berlin gemacht. "Entlang der revitalisierten S-Bahn-Trassen sind Siedlungsachsen im Umland entstanden", sagt Arno Bunzel vom Deutschen Institut für Urbanistik. In den nicht gut angebundenen Räumen sehen wir einen zum Teil dramatischen Bevölkerungsrückgang." Damit verbunden seien Fachkräftemangel, schwächelnde Wirtschaft und Probleme mit der Grundversorgung.

An der Spree geht man seit 1996 die Probleme gemeinsam mit dem Berlin umgebenden Bundesland Brandenburg an. Eine gemeinsame Behörde legt seit Jahren die verpflichtende regionale Planung für beide Länder fest. "Das hat uns geholfen, Alltagsprobleme leichter zu lösen. Bei komplexeren Projekten macht sich das Klima der Zusammenarbeit bezahlt", sagt der Berliner Staatssekretär Engelbert Daldrup. Urbanforscher Bunzel verrät aber, dass die von oben verordnete Planung in Umlandgemeinden mitunter Unmut hervorruft: "Etwa wenn festgelegt wird, wo ein Einkaufszentrum entstehen darf und in welcher Stadt nicht."