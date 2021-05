Sportbericht zeigt dringenden Handlungsbedarf bei Schülern

Nur ein Drittel der Kinder und Jugendlichen, die in Niederösterreich zur Schule gehen, bewegen sich 7 Stunden pro Woche so intensiv, dass sie außer Atem oder ins Schwitzen geraten – womit sie die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO erfüllen. Dieses ernüchternde Ergebnis liefert der Kinder- und Jugendsportbericht, den das Institut IFES im Auftrag des Landes erstellt hat. Im Schnitt kommen die jungen Niederösterreicher nur auf 6 Stunden pro Woche. Die Hälfte davon entfällt auf den verpflichtenden Schulsport.

3,7 Stunden täglich verbringen Schüler aber durchschnittlich vor einem Bildschirm – um für die Schule zu arbeiten oder ihrer Freizeitbeschäftigung nachzugehen (in coronafreien Jahren).

Schwerpunkte für den Sport in NÖ

Das Land Niederösterreich will nun im Rahmen einer „Sportstrategie 2025“ die Schwerpunktsetzung für die kommenden Jahre festlegen. „Gerade die Coronavirus-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig Sport für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Erwachsenen, aber insbesondere von Kindern und Jugendlichen ist“, sagt Sportlandesrat Jochen Danninger (ÖVP), der dazu aufruft, sich in den laufenden Prozess einzubringen.

Ab sofort ist dies unter www.sportlandnoe2025.at möglich. Dort können Feedback, Ideen und Wünsche geäußert werden. Diese sollen in die Strategieentwicklung sowie in die weiteren konkreten Handlungsschritte einfließen, verspricht der Landesrat. „Wir wollen keine Sportstrategie im stillen Kämmerlein entwickeln. Im besten Sinne des Wortes wollen wir daraus eine Bürgerbewegung machen“, so Danninger.