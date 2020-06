SPÖ setzt auf "leistbares Leben"

In der kommenden Landtagssitzung am Donnerstag will SPÖ-Klubchef Alfredo Rosenmaier ein Zeichen setzen. Dann wird das neue Raumordnungsgesetz verabschiedet. "Wir werden die Einführung einer neuen Widmungskategorie beantragen", sagt Rosenmaier. Demnach sollen künftig bei allen neuen Baulandwidmungen in einer Gemeinde 20 Prozent der Fläche für die neue Kategorie "Sozialer Wohnbau" reserviert werden - sofern der Gemeinderat dafür Bedarf gegeben sieht. "Solche Grundstücke dürften in der Folge nur für die Hälfte ihres Verkehrswertes verkauft werden", erläutert Rosenmaier. "Das würde die Baukostenbeiträge künftiger Mieter verringern."

Die Mehrheitsfraktion ÖVP hält derzeit noch nichts vom roten Vorstoß, damit hat die SPÖ aktuell keine Chance auf Umsetzung der Idee. Rosenmaier hält Gespräche für dringend notwendig, "sonst wird uns die Zeit einholen".