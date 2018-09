SPÖ: Schnabl attackiert das „Miteinander“ von Mikl-Leitner

Bei seinen Delegierten bedankte sich der SPÖ-Landesparteichef am Samstag, dass sie die designierte Bundesobfrau Pamela Rendi-Wagner in Schwechat so euphorisch begrüßt hatten (siehe dazu die Seiten 4/5). Er selbst gab sich am Ende des Parteitages mehr kämpferisch als euphorisch, nachdem er von diesen Delegierten einen Dämpfer erhalten hatte. Während all seine Stellvertreter ein Votum zwischen 92 und 98 Prozent erreichten, wurde er mit 86 Prozent wiedergewählt. Ein Jahr zuvor hatte ihn die Landespartei mit 98 Prozent in das Amt des Landesparteiobmannes gehievt.

Schnabls Ansage nach der Bekanntgabe des Ergebnisses: Es gebe einen Aufbruch innerhalb der Partei. Aber er wisse, „dass Erneuerung nicht immer angenehm ist“. Erfolg könne nur eingefahren werden, wenn man „die eigene Person hinter das Wohl der Partei“ stellt. Eine Hand war dann zur Faust geballt, als er seinen Funktionären die Zukunftsziele vorgab: Die absolute Mehrheit der ÖVP müsse weg. Auch wenn der Weg lange sei, müsse die Partei wieder über 30 oder gar 40 Prozent gelangen. Bei der EU-Wahl müsste ein deutliches Zeichen gesetzt werden, „das uns auch in Niederösterreich Rückenwind und Stärke gibt“. Bei den Gemeinderatswahlen will er mit seiner SPÖ an Ortschefs und Mandaten zulegen.