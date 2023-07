SPÖ NÖ trauert um GVV-Vizepräsident Herbert Goldinger

Die SPÖ NÖ trauert um ihren langjährigen Funktionär: „Mit Herbert Goldinger ist ein großartiger Sozialdemokrat und Mensch von uns gegangen, der sich seit Jahrzehnten mit außergewöhnlichem Engagement für die Bevölkerung in seiner Heimatgemeinde und im Bezirk Hollabrunn eingesetzt hat", so SPÖ NÖ Landesparteivorsitzender Sven Hergovich, Präsident des GVV NÖ Bürgermeister Rupert Dworak, SPÖ NÖ Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander, die Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim und der Hollabrunner SPÖ-Bezirksgeschäftsführer Stefan Hinterberger in einer Aussendung.