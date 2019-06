SPÖ-NÖ: Sonja Hammerschmid nur auf Platz 2?

Rückkehr

Mit dem Gewerkschafter Steindl kehrt jener Mann in die Politik zurück, der in der Ära von Landeshauptmann-Stellvertreter Sepp Leitner als Landesgeschäftsführer der SPÖ für einige harte Kämpfe mit der ÖVP gesorgt hatte. Nach der verlorenen Landtagswahl 2013 wechselte er als Direktor in die NÖ Gebietskrankenkasse.

Rene Pfister, Günter Steindl – diese Namen zeigen die Intentionen von Landesparteichef Franz Schnabl. Er will wieder eine stärkere Achse mit den Arbeitnehmervertretern in seiner Partei. Er sieht in dieser Achse die Chance für die SPÖ, verlorenes Wählerpotenzial zurückzuholen.

Worauf er allerdings aufpassen muss: Die SPÖ-intern vorgegebene Quotenregelung muss eingehalten werden. 2017 schafften in NÖ sieben Kandidaten der SPÖ ein Wahlkreis-Grundmandat, zwei kamen von der Landesliste dazu. Das bedeutet: Von den neun möglichen Mandataren müssen zumindest vier Frauen sein. Falls sich das diesmal angesichts der Abstimmungen in den Wahlkreisen nicht ausgeht, dann wird Franz Schnabl eingreifen: „Ich werde mich in dieser Frage mit den Frauenvorsitzenden Elvira Schmidt und Gabriele Heinisch-Hosek zusammensetzen.“ Die Wahlkreis-Abstimmungen seien ja nur ein Zwischenbeschluss, am Ende würden der Landes- und der Bundesbeirat entscheiden.