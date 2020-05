SPÖ-Chef mit Doppelfunktion

Die Doppelfunktion des Hauptstadtchefs sorgt bereits jetzt für Aufregung bei der Opposition. Der Öffentlichkeit ist er als Mann der leisen Töne bekannt. Selbst sein Sprung an die Spitze der SPNÖ wurde von personellen Umwälzungen der Bundespartei übertönt. Trotzdem ist Matthias Stadler seit Montag und nach der historischen roten Wahlschlappe Chef der mitgliederstärksten SPÖ-Landesgruppe. Einstimmig haben seine Genossen den 47-Jährigen auf den Posten des Landesparteichefs gehievt.

Stadler bleibt nebenbei auch Bürgermeister in St. Pölten. Die Stadtopposition kritisiert die Doppelfunktion. ÖVP-Mann Bernhard Wurzer fragt, ob Stadler „die diametralen Interessen von Vorsitzendem als Gegenspieler von Erwin Pröll und Bürgermeister der Landeshauptstadt unter einen Hut bringen“ werde. Das blaue Urgestein Hermann Nonner bleibt erdig: „Mit einem Hintern auf zwei großen Sesseln zu wetzen, wird Stadler eine Nummer zu groß.“

Der politisch erfolgreiche Bürgermeister – 2011 holte er mit 57 Prozent eine eindrucksvolle SPÖ-Mehrheit – beruhigt seine Wähler via Facebook: „Meine Arbeit für St. Pölten werde ich auch weiterhin in vollem Umfang und mit ganzer Kraft wahrnehmen und freue mich auf die neuen Herausforderungen.“ Interessenskonflikte in der Zusammenarbeit mit Landeshauptmann Erwin Pröll schloss Stadler gegenüber dem KURIER aus: „Die ÖVP wäre gut beraten, die Landeshauptstadt in jedem Fall entsprechend zu fördern.“ Eine Ansage, die Stadler leicht fällt. Anders als sein Vorgänger Josef Leitner kann der Hauptstadtbürgermeister auf eine solide Gesprächsbasis mit dem Landeshauptmann bauen.

Leitner ist übrigens seit seinem Rücktritt Sonntagnacht abgetaucht, sein Telefon abgeschaltet.