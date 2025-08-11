Finanzskandal in Ybbs: SPÖ-Bürgermeisterin nimmt Stellung

"In der Politik erlebt man vieles, doch das Verhalten des ehemaligen Vizebürgermeisters Dominic Schlatter war ebenso unabsehbar, wie es menschlich enttäuschend ist.“ So kommentiert die SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner in einer Aussendung den Finanzskandal, für den der Ybbser Vizebürgermeister Dominic Schlatter verantwortlich ist. Wie berichtet, soll der Stadtpolitiker und geschäftsführende SPÖ-Obmann im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit für den Verein "Aktion Tschernobyl-Kinder Ybbs“ rund 25.000 Euro für eigene Zwecke genutzt haben.

Vizebürgermeister Dominic Schlattrer (SPÖ) hat bei Stadtchefin Ulrike Schachner (SPÖ) den Rücktritt eingereicht.

Der Umgang mit Spendengeldern erfordere höchste Vertrauenswürdigkeit und Seriosität, insbesondere von verantwortlichen PolitikerInnen, verlangt Schachner. "Unmittelbar nach Bekanntwerden der inkriminierten Vorgänge haben wir in Ybbs an der Donau deshalb sofortige Konsequenzen gezogen. Schlatter ist von allen Partei- und sonstigen Funktionen zurückgetreten“, bestätigt die Stadtchefin. Personelle Erneuerung Bei der nächsten Sitzung des Ybbser Gemeinderates – die außertourlich dazu einberufen wird – werde sie dem Gemeinderat bereits den langjährigen, verdienten SP-Stadtrat Ernst Simmer als neuen Vizebürgermeister vorschlagen, kündigt Schachner an. Die Stadtrat-Agenden im Bereich Bildung, Jugend und Familie sollen von SP-Gemeinderat Philipp Simmer, dem Sohn des künftigen Stadtvizes, übernommen werden, kündigt Schachner in der Aussendung an.

"Auf Ebene der Stadtgemeinde – und das ist die Ebene, für die ich politisch und rechtlich verantwortlich bin – ist natürlich für volle Transparenz und genaueste Gebarung innerhalb der Finanzverwaltung gesorgt“, versichert Schachner. Rechtliche Schritte Um jeden möglichen Anschein von Ungereimtheiten hintanzuhalten, werden weiters von unabhängiger Stelle rückwirkend alle Gebarungen im Zusammenhang mit dem ehemaligen Vizebürgermeister Dominic Schlatter auf Herz und Nieren geprüft, kündigt die Bürgermeisterin an. Rechtliche Schritte gegen Schlatter behalte man sich jedenfalls vor. „Auf Ebene der privaten Hilfsaktion ,Tschernobylkinder’ besteht für mich als Bürgermeisterin derzeit kein Handlungsbedarf. Die Hilfsaktion erhält keine Subventionen oder finanziellen Zuwendungen der Stadt und hat auch nie welche erhalten. Als besorgte Staatsbürgerin appelliere ich jedoch an die handelnden Personen und gegebenenfalls auch an die Behörden, hier für schnellstmögliche Aufklärung zu sorgen", fordert Schachner.