Erstmals hat ein SPÖ-Bürgermeister in Scheibbs Stadtführung übernommen

Mit der Konstituierung des neuen Gemeinderats ging am Mittwochabend in Scheibbs die angekündigte Wende in der politischen Stadtführung über die Bühne. Der 34-jährige David Pöcksteiner wurde zum ersten SPÖ-Bürgermeister in der Stadtgeschichte gewählt. Er legt stellt seine berufliche Tätigkeit als Mittelschullehrer ruhend und will sich als Vollzeit-Bürgermeister einbringen.