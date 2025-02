Grüne NÖ setzen kurz vor der Wahl künftigen Scheibbser Stadtvize vor die Tür

Über die letzten Jahre habe es eine konstruktive Zusammenarbeit mit Joseph Hofmarcher gegeben, bestätigt der Landessprecher. So konnte er beispielsweise bei der Landtagswahl 2023 und der Nationalratswahl 2024 als Vertreter der Grünen antreten.

Der Grüne Landesvorstand hatte die schrittweise Annäherung der Bürgerliste BUGS an die Grünen bewusst unterstützt – mit dem klaren Ziel einer grünen Kandidatur in Scheibbs. „Dieser Weg war transparent, fair und mit Joseph Hofmarcher klar vereinbart. Dass er sich nun für eine eigenständige Bürgerliste entschieden hat, akzeptieren wir“, so Hikmet Arslan abschließend.

Für Joseph Hofmarcher, Liste Umwelt & Gemeinwohl in Scheibbs (BUGS) ist die Entscheidung des Landesvorstands nicht verständlich. "Aber ich akzeptiere sie und werde dagegen nicht parteiintern antreten. Ich bleibe trotzdem ein Grüner. die Gesinnung bleibt“, sagt er gegenüber dem KURIER. Konkret werde im Statut der Grünen das Antreten bei einer konkurrierenden Partei als unvereinbar bezeichnet, das sei aber die Liste BUGS eigentlich nicht, interpretiert Hofmarcher das Grünen-Statut anders als der Parteivorstand.