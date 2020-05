SPÖ: „An der Basis rumort es ordentlich“

„Mit dieser Mitgliederbefragung ist das Vertrauen in unsere Bewegung und in meine Person wieder hergestellt und bekräftigt.“ Mit diesem Satz erklärte SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner die Debatte über ihre Person für beendet. Dass sich 71,4 Prozent für sie ausgesprochen hatten, war für sie ein ausreichender Grund, um allen künftigen Personalspekulationen eine klare Absage zu erteilen.

Geglückt ist ihr das nicht. Einen Tag nach der Verkündung des Abstimmungsergebnisses tauchten Spekulationen um eine Wahlmanipulation auf. Und seit sie in der ORF-Pressestunde laut über Konsequenzen für SPÖ-Rebellen nachgedacht hat, „rumort es an der Basis ordentlich“, wie SPÖ-Bürgermeister und Landtagsabgeordneter Alfredo Rosenmaier verärgert gegenüber dem KURIER erklärte. Solche Aussagen würden ihn an Zeiten in der DDR erinnern. R

osenmaier ist in der Partei nicht irgendwer. Im Jänner sorgte er in seiner Stadt Ebenfurth für eines der besten SPÖ-Ergebnisse. Im Landtag war er bereits 3. Landtagspräsident und Klubobmann der SPÖ. Er habe jedenfalls keine Angst, dass er nun wegen seiner Kritik aus der Partei geworfen werde. Wobei er solche Schritte ganz klar ablehnt: In der SPÖ müsse Kritik möglich sein, ohne dass gleich mit Konsequenzen gedroht wird.