NÖ: SPÖ holt jungen Politologen als Bezirksmanager

Auch in ihrer roten Heimatbasis in Amstetten ist ein Umbruch angesagt. Die in die Bundespolitik geholte frühere NÖ Gesundheitslandesrätin hat als SPÖ-Bezirkschefin von der SPÖ-Landesparteiorganisation einen neuen jungen Bezirksgeschäftsführer beigestellt bekommen. "Er ist der richtige Mann an der richtigen Stelle", sagte Landesgeschäftsführer Wolfgang Zwander zu der Neubesetzung.