Spitalsschließung: Stadt Gmünd bereitet Klage gegen Land NÖ vor

Dort soll eine adäquate Versorgung sichergestellt werden – wie die niederösterreichische Landesregierung wiederholt betonte. So weit, so bekannt.

Seit dem Frühjahr 2025 steht fest: In Gmünd soll künftig kein Krankenhaus mehr betrieben werden. Der „ Gesundheitsplan 2040+ “ sieht vor, das bestehende Spital durch eine geplante Gesundheitsklinik ohne Bettenstationen zu ersetzen.

Offen bleibt jedoch, wie das medizinische Angebot am neuen Standort konkret aussehen wird. Eine Frage, die in der kommenden Gmünder Gemeinderatssitzung auf der Tagesordnung steht. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) hat einen Antrag eingebracht, um eine Klage gegen die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur (LGA) und das Land Niederösterreich vorbereiten zu lassen.

Die Gemeinde will damit ein verbindliches Konzept für die geplante Gesundheitsklinik einfordern. Seit einem Jahr würden die Gmünderinnen und Gmünder auf verbindliche Klarheit über die tatsächlichen medizinischen Leistungen warten, so Rosenmayer. Diese Unsicherheit sei den Menschen nicht länger zumutbar. Gespräche mit allen Beteiligten in den vergangenen Monaten hätten kein konkretes Ergebnis hervorgebracht.

Gutachten als Basis

Der Gemeinderat soll daher darüber entscheiden, Rechtsanwalt Christian Kuhn mit der Ausarbeitung einer Klage zu beauftragen.

Geprüft wird, ob die geplanten Änderungen mit dem im Jahr 2004 abgeschlossenen Übergabevertrag zwischen dem Land und der Gemeinde vereinbar sind – insbesondere im Hinblick auf die damals zugesagte Standortgarantie. Grundlage für diesen Schritt ist ein bereits im Vorjahr von der Gemeinde in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten zur Zukunft des Krankenhauses.

Dieses kam unter anderem zu dem Schluss, dass die Einrichtung erhalten bleiben müsse. Auf Basis dieser rechtlichen Einschätzung soll Christian Kuhn nun die weiteren Schritte zur konkreten Klagevorbereitung ausarbeiten.