Spiritus explodiert: Lehrling erlitt schwere Verbrennungen

Leobendorf – Wegen einer großen Unachtsamkeit wurde ein 17-jähriger Lehrling in der Metallbaufirma Haas schwer verletzt. Durch die Verpuffung von Brennspiritus erlitt Stefan G. massive Verbrennungen im Gesicht, an den Oberarmen und am Rücken. Aufgrund massiver Augenverletzungen wurde der junge Mann in die Plastische Chirurgie am St. Pöltener Krankenhaus gebracht.

Der Unfall hatte sich Donnerstagnachmittag zugetragen. Stefan G. arbeitete in der Lehrwerkstätte an einer Ständerbohrmaschine. Dabei bohrte er Löcher in Aluminiumplatten. Den Bohrer kühlte der junge Mann mit Spiritus. Als er mit dem Bohren der Aluminiumplatten fertig war, stellte Stefan G. die Spiritusflasche neben die Säule der Bohrmaschine auf den Bohrtisch.

Danach nahm der Lehrling eine Nirostaplatte und setzte mit einem zehn Millimeter dicken Bohrer zu einer weiteren Probebohrung an. Jedoch vergaß er den Bohrtisch vom überschüssigen Spiritus zu säubern. In der Folge entzündeten sich die Dämpfe und die Flasche explodierte, wodurch sich der Spiritus auf die Kleidung des Burschen spritzte und zu brennen begann.

Der Ausbildungsleiter und andere Kollegen leisteten sofort Erste Hilfe und erstickten die Flammen.