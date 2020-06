Sperrstund’ is jetzt bei der Polizei

Die Kästen sind halb ausgeräumt, die Schubladen leer, Dokumente werden abtransportiert. Es sieht so aus, als wäre in dem Wohnhaus in Eichgraben, Bezirk St. Pölten, eine Einbrecherbande auf Beutezug gewesen. Die Polizei muss allerdings nicht mehr gerufen werden, denn sie ist schon da – noch.

Postenkommandant Alois Hayden und sein Kollege Tontcho Nikov sind in diesen Tagen damit beschäftigt, die Inneneinrichtung einer 112 Jahre alten Institution zu zerlegen. Denn der Polizeiposten Eichgraben wird ab 1. Mai zugesperrt, die fünf Ermittler wechseln in das rund sechs Kilometer entfernte Altlengbach. "Ein bisschen Wehmut schwingt schon mit", erzählt Hayden, der seit vier Jahren die Leitung des Postens innehat. "Aber es ist ein Auftrag, der auch umgesetzt wird."

Während Nikov einen Tisch auseinanderschraubt, bleibt dem Postenchef Zeit, sich an die größten Fälle in der Region zu erinnern. Lange überlegen muss er nicht. "2009 hatten wir in Eichgraben einen Mord und einen Mordversuch. Die Kollegen waren rasch zur Stelle."

Das soll, so wird bei der Polizei beteuert, auch weiter so bleiben. In der Wienerwaldgemeinde, aber auch in den anderen Ortschaften, die von der Polizeireform unmittelbar betroffen sind.