Sperre der Bundesstraße B19 bringt Probleme für Ortsbewohner

Vignettenpflicht

Der Grund dafür liegt laut der NÖ-Straßenbauabteilung bei den gesetzlichen Vorgaben: „Die Umleitung ist über das Landesstraßennetz zu führen. Denn die Nutzung der Umleitung muss auch für Verkehrsteilnehmer zulässig sein, die nicht berechtigt sind, auf Schnellstraßen und Autobahnen zu fahren.“

Was nach einem logischen Argument klingt, ist für viele Bewohner in Göllersdorf lediglich eine Ausrede. Denn sie meinen, dass dadurch die Vignetten-Flüchtlinge begünstigt werden. „Ich verstehe es bei Fahrzeugen die nicht auf der Schnellstraße fahren dürfen. Aber die Lkws sind das Problem“, so ein Anwohner, der seit Umleitungsbeginn Ende Juli mehr Lkws zählt.

Baustelle bald zu Ende

Kurios ist, dass die Umleitungsstrecke laut ÖAMTC-Verkehrsinfo über die S3 und weitergehend ab Stockerau über die S5 nach Tulln führt. Die Beschilderung führt den Verkehr aber durch die Dörfer.

Auch wenn die Aufregung groß ist, so gibt es von Seiten der NÖ-Straßenbauabteilung zumindest eine gute Nachricht. Denn laut Plan, sollen die Arbeiten an der Bundesstraße noch in dieser Woche abgeschlossen sein. Für die Anwohner in Göllersdorf bleibt aber weiterhin das Problem der Gefahrenstelle Wiener Straße.