Speisen wie im Spätbarock

Zwischen Wien und Tulln, inmitten des Wiener Waldes, liegt das Berghotel " Tulbingerkogel". Es hat eine bewegte Geschichte hinter sich, war zuerst eine Försterei, dann eine Meierei und wurde schließlich 1931 ein Gasthaus und Hotel. Zu Beginn schlitterte es gleich in zwei Konkurse, dann kam der Zweite Weltkrieg. "Danach hat man nur noch einen Rohbau vorgefunden. Was dann die Russen übrig gelassen haben, hat sich die Bevölkerung geholt", erzählt Frank Bläuel, der heutige Betreiber. 1951 haben sein Großvater und Vater gegen Leibrente die Liegenschaft übernommen. "Sie haben sich in ein Wagnis gestürzt, aber schließlich aus einem Minuskapital ein Viersternehotel entwickelt", fährt Bläuel fort.