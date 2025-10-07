Specht und Fledermaus bringen Donaubrücke schon vor Bau ins Wanken

Im behördlichen Genehmigungsdilemma um den Bau der Neuen Donaubrücke Mauthausen droht den beiden Bundesländern Nieder- und Oberösterreich als Bauwerber der nächste Rückschlag.

Die für den Herbst erwartete dringliche Fortsetzung des Einspruchsverfahrens beim Bundesverwaltungsgericht (BVwG) droht sich zu verzögern. Nach wie vor sollen naturschutzrechtliche Nachbesserungen nicht ausreichend erfüllt sein, wie von den Planern bereits einmal zuvor gefordert wurde.

Die im Vorjahr von den nö. und oö. Behörden mit einem positiven Bescheid abgeschlossene Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die Brücke wurde mehrfach beeinsprucht. In der nächsten Instanz ist nun das BVwG gefordert. Verfahren unterbrochen Wie berichtet, hat das Gericht aber das Verfahren unterbrochen und von den Bauwerbern Nachbesserungen verlangt, damit die artenschutzrechtlichen Auswirkungen des 250 Millionen Euro teuren Großprojekts dem Stand der Technik angepasst werden. Die geschützten Populationen von Mittelspecht und Fledermaus spielen dabei bekanntlich eine Hauptrolle. Doch die über den Sommer nachgereichten Schutzmaßnahmen dürfte der vom Gericht eingesetzte amtliche Gutachter jetzt neuerlich negativ beurteilt haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Atzenhofer Wolfgang Alte Donaubrücke bei Mauthausen muss spätestens 2028 gesperrt und saniert werden.

Das BVwG will bei der Anfrage des KURIER die aktuelle Situation mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren nicht kommentieren oder erläutern. Den Verfahrensparteien sei das Gutachten jedenfalls zugesendet worden, sagt BVwG-Sprecherin Lena Sinzinger. "Zeitliche Auswirkungen sind nicht abzuschätzen" Dass es rund um die Artenschutzmaßnahmen erneut zu einer negativen Gutachterbeurteilung gekommen sei, wird dagegen vom NÖ Straßendienst bestätigt. Man werde jetzt eine fachliche Stellungnahme einbringen, um die Positionen der eigenen Gutachter zu präzisieren, teilt ein Sprecher mit. Aufgrund der Komplexität des gesamten Projekts seien die zeitlichen Auswirkungen nicht abzuschätzen, erklärt der Sprecher weiters.