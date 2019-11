Spatenstich für Bau der neuen Krankenpflegeschule in Zwettl

Die bestehende Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Statzenberg in Zwettl ist in die Jahre gekommen. Der Bau stammt aus den 1970-er Jahren. Schüler berichten von undichten Fenstern und ungemütlichen Unterrichtsstunden. Daher ist eine Entscheidung gefallen. Auf dem Gelände des Landeskrankenhauses Zwettl soll auch die Krankenpflegeschule in einem neuen Nebentrakt untergebracht werden. Am Mittwochabend ist dafür der erste symbolische Spatenstich im Beisein der Landes- und Stadtprominenz gesetzt worden. Rund zwei Millionen Euro werden in den Schulneubau investiert.