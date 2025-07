Sparkassen-Jubiläum: Kreditvergaben als "fauler Zauber"

Mit 64.000 Kunden ist die Sparkasse Platzhirsch im südlichen Niederösterreich, was Bankgeschäfte anbelangt. Trotz wirtschaftlich herausfordernder Zeiten legte das Institut im Vorjahr mit 1,86 Milliarden Euro Bilanzsumme und einem Nettogewinn von 19,2 Millionen Euro ein Rekordergebnis hin.

Gewinne werden vorrangig zur Risikovorsorge verwendet. "Außerdem sind wir gemeinwohlorientiert. Wir haben es in unserer DNA, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, um gemeinnützig arbeiten und Ideen unterstützen zu können“, sagt die Präsidentin des Sparkassenvereins, Andrea Klemm .

In der Region verwurzelt

Seit 2014 sind 3,87 Millionen Euro in Projekte aus den Bereichen Kunst & Kultur, Bildung, Sport & Gesundheit bzw. Soziales und Karitatives geflossen. "Wir sind stark in der Region verwurzelt und sehen es als Aufgabe, unseren Beitrag für die Allgemeinheit zu leisten“, so die Sparkassenführung.

“Die Struktur als Vereinssparkasse hat sich in den vergangenen 165 Jahren als äußerst vorteilhaft erwiesen", erklärt Klemm. Sie ermögliche es, den Menschen in der Region "finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu bieten und sie in eine lebenswerte Zukunft zu begleiten.”