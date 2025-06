Steigende Nachfrage nach Wohnkrediten: Warum Eigentum wieder attraktiv ist

Doch die Finanzmarktaufsicht will, dass sich die Banken auch in Zukunft an die Regeln halten. „Die Regeln sind vernünftig, aber es braucht Flexibilität“, betont Maximilian Clary, Privatkundenvorstand der Erste Bank.

„Die KIM-Verordnung hat für Unsicherheit gesorgt“, sagt Martina Hirsch, Geschäftsführerin von s Real. „Mit dem Auslaufen der Verordnung trauen sich die Menschen wieder darüber, eine Wohnung zu kaufen und zu finanzieren.“ Denn die Rahmenbedingungen seien deutlich besser als vor rund zwei Jahren.

Was Wohnungskäufer suchen

Die präferierte Wohnform ist nach wie vor das Hauseigentum mit einem Stück Land, geht aus einer aktuellen Integral-Umfrage unter 1.700 Befragten hervor. Das Ergebnis: Jeder Zweite will außerhalb der Stadt wohnen, bevorzugt in einem kleinen Ort in Stadtnähe. Martina Hirsch: „Es hat eine kleine Reduktion bei den Kaufpreisen gegeben, aber die Wohnungs- und Hauspreise werden hoch bleiben, weil weniger neue Wohnungen in Bau sind.“

Derzeit werden vor allem Bestandswohnungen gesucht, weniger Neubauwohnungen. „Die Käufer suchen sich lieber eine ältere Wohnung und richten sie selbst her“, so Martina Hirsch. Das Angebot am Markt sei sehr groß. Bei der Wohnungssuche werden Nachhaltigkeitskriterien wichtiger, vor allem, ob das Haus gedämmt ist und welches Heizsystem vorhanden ist.