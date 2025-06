Leistbar und grün: Wientalterrassen gewinnen europäischen Wohnpreis

Entworfen wurde das Projekt von Christoph Lechner & Partner und Berger + Parkkinen. Das Energie- und Gebäudekonzept wurde gemeinsam mit dem AIT Austrian Institute of Technology entwickelt. Beim International Social Housing Festival in Dublin, bei dem der Award 2025 vergeben wurde, würdigte die österreichische Botschafterin Melitta Schubert das Engagement der WBV-GPA: „Die Wientalterrassen zeigen, wie sozialer Wohnbau in Europa Menschen stärkt und Städte zukunftsfähig macht.“

Die Auszeichnung wird vom europäischen Dachverband Housing Europe, Delphis und dem Internationalen Mieterbund organisiert, und in sechs Kategorien vergeben. Weitere Gewinner sind: die Belgische Sozialwohnungsinitiative in Otterbeek, Mechelen; Stockholmhusen, ein Projekt, um dem Wohnungsmangel entgegenzuwirken und tausende Mietwohnungen zu errichten; das Projekt Sostre Cívic in Barcelona, bei dem Wohnungen 25 bis 40 Prozent unter den Marktmieten angeboten wurden; ein Projekt in Portugal, bei dem Bewohner in die Verwaltung gemeinsam genutzter Räume in öffentlichen Wohnanlagen eingebunden werden.