Spannungen vor der Bischofskonferenz in Mariazell

Eine weitere Personalfrage werden die Bischöfe auch besprechen müssen: Welchen Priester entsenden sie in den Vatikan? Auch diese Frage hat mit Bischof Schwarz zu tun, weil er den Geistlichen Markus Heinz von Rom in seine Diözese holt. Markus Heinz stammt aus Böheimkirchen und ist seit 2003 in der deutschsprachigen Abteilung des Päpstlichen Staatssekretariates tätig. Im September wird Heinz Ordinariatskanzler in St. Pölten. Rom wird dafür einen Ersatz wollen.

Wohl nur am Rande wird die Nachfolge von Kardinal Christoph Schönborn an der Spitze der Erzdiözese Wien Thema sein. In Kirchenkreisen wird diese Frage dennoch heftig diskutiert. Als Favorit gilt in diesen Gesprächen derzeit der Innsbrucker Bischof Hermann Glettler. Genannt werden aber immer wieder auch der Eisenstädter Bischof Ägidius Zsifkovics und Caritas-Direktor Michael Landau. Kardinal Christoph Schönborn hat bereits 2019 gemäß dem Kirchenrecht seinen Rücktritt eingereicht. Vom Papst wurde dieser aber noch nicht angenommen.

Ebenfalls nur am Rande wird das Verhältnis zur ÖVP Gesprächsinhalt sein. Immerhin ist es die erste Bischofskonferenz seit den Chat-Nachrichten der ÖVP-Spitze zum Umgang mit der Kirche.