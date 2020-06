SP: Stadtbus statt Sommeroper

Für einen Ausbau der „ Erfolgsstory Stadtbus“ haben sich die Klosterneuburger Sozialdemokraten ausgesprochen. Mit drei zusätzlichen Linien sollen die Ortsteile Kierling, Weidling und Kritzendorf besser angebunden werden.

Konkret schlägt SP-Verkehrssprecher Werner Rochlitz folgende neue Stadtbus-Routen vor:

 Linie 205 vom Bahnhof Kritzendorf zur Strombad-Siedlung bzw. Sonnleiten.

 Linie 206 vom Rathausplatz über die Agnesbrücke, Untere Öden, Ödberg-Siedlung und das Weidlinger Ortszentrum bis zum Rothgraben.

 Linie 207 vom Rathausplatz über die Kierlinger Straße bis zur Doppeln-Siedlung.

Zusätzlich sollen die Betriebszeiten bestehender Buslinien am Abend verlängert werden, fordert die SPÖ und macht auch Vorschläge zur Finanzierung: „Solange die Stadt im Kulturressort mehr Geld investiert als in den öffentlichen Verkehr, gibt es noch finanziellen Spielraum“, sagt SP-Fraktionschef Karl Hava. Konkret schlägt er vor, bei der Grünraum-Gestaltung und der alljährlich stattfindenden Oper Klosterneuburg einzusparen: „Eine Sommeroper weniger bereitet mir weniger schlaflose Nächte als Kinder und Senioren, die vergeblich auf den Bus warten“, sagt Hava in Anspielung an ein Zitat Bruno Kreiskys, fügt aber gleichzeitig hinzu, er wolle die Themen Kultur und Verkehr „nicht gegeneinander ausspielen“.