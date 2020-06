SP-Bezirkschef reizt Wahlsystem aus

Obwohl Josef Wiesinger bereits mit seinen fünf Wohnsitzen im Bezirk Horn Aufsehen erregte, geht der SPÖ-Bezirksvorsitzende noch einen Schritt weiter. Er macht kein Hehl daraus, gleich in drei Gemeinden im Bezirk an wählbarer Stelle antreten zu wollen. Sollte die rote Stimmenstärke tatsächlich ausreichen, werde er in den drei Gemeinderäten sein erzieltes Mandat auch annehmen. Das sorgt bei der Volkspartei für Zornesröte. Horns ÖVP-Bezirksvorsitzender Jürgen Maier übt heftige Kritik und wirft dem roten Kontrahenten "Wählertäuschung par excellence" vor.

Davon könne keine Rede sein, betont Wiesinger. Fest steht, dass er in Gars am Kamp (sicheres Mandat), in Weitersfeld (Platz 2) und Eggenburg (Platz 12) auf der Kandidatenliste der Sozialdemokraten zur Wahl stehen wird. "Meine drei Kandidaturen sind aber nur die Folge meiner fünf Wohnsitzmeldungen. Ich will aufzeigen, dass das nö. Wahlrecht nicht in Ordnung ist und reformiert gehört", erklärt Wiesinger. In Weitersfeld sieht er seine Kandidatur als Stärkung der SPÖ, weil man der ÖVP den Bürgermeistersessel streitig machen will.