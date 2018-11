Sozialdemokratie: „Sonst hätten wir sie nicht gewählt“

Aber wozu braucht man noch die Sozialdemokratie, wenn die Arbeiterschaft nur noch in Bruchteilen existiert?

„Die SPÖ ist der stabile Faktor für Toleranz und Solidarität. Diese beiden Pfeiler sind überaus wichtig und müssen in unserer Gesellschaft verankert bleiben. Darum kümmern wir uns“, erklärt Bauernfried. Er meint, dass keine (politische) Bewegung fehlerfrei sei, „überall erleben wir derzeit ein auf und ab“. Leider hätten viele Menschen schnell vergessen, dass es die SPÖ war, die Sozialleistungen in Österreich erkämpft habe.

Ein paar Hundert Meter weiter sitzen im letzten Dorfwirtshaus mehrere Auswärtige am Mittagstisch. Chefin Maria Hofer richtet in ihrer kleinen Küche einen Tafelspitz an. Die 76-Jährige bedauert, dass nur mehr wenige Gäste zu ihr kommen, aber sie könne sich nicht über die Sozialdemokraten beschweren. „Ärmere Leute bekommen durch die Partnergemeinde Wiener Neudorf öfters die Möglichkeit, günstig Urlaub zu machen. Wissen Sie, wenn wir unzufrieden wären, hätte die SPÖ in Bärnkopf sicher keine 51 Prozent mehr“, sagt Hofer. Dass so viele Bewohner nach wie vor die SPÖ wählen, sei historisch bedingt. „Viele ältere Rot-Wähler geben ihre politische Einstellung an die Jungen weiter“, erklärt sie.

Das sehen die Verkäuferinnen im „Unser Gschäft für Bärnkopf“, das die Gemeinde mithilfe eines Vereins vor der Schließung rettete, ähnlich. Die Sozialdemokraten würden hier gute Arbeit leisten, daher seien sie unverzichtbar. „So blöd stellen sie sich nicht an, sonst hätten wir sie nicht gewählt. Die Gemeinde erarbeitet mit den Bewohnern Ziele, um etwa die Schule oder das Kaufhaus zu erhalten“, sagt Verkäuferin Renate Hofer. Den Roten seien die Leute noch wichtig, ergänzt ihre Kollegin Karoline Grafeneder. Als ehemalige Wienerin habe sie Bärnkopf schätzen gelernt.