"Sozial- und Gesundheitsoffensive": Mödling investiert 150.000 Euro

Eine "Sozial- und Gesundheitsoffensive" hat der zuständige Stadtrat Stephan Schimanowa (SPÖ) in Mödling ausgerufen. Auf seinen Antrag wurde vom Gemeinderat nicht nur die Verdoppelung des Heizkostenzuschusses des Landes NÖ beschlossen, es sollen auch neue Senioren- und Grätzel-Treffs in der Stadt geschaffen werden. Man will in Elternbildung, Gesundheitsförderung von Mädchen und in die psycho-soziale Beratung von Jugendlichen investieren. Dafür nimmt die Stadtgemeinde über 150.000 Euro in die Hand.

„Mit den beschlossenen Maßnahmen sprechen wir alle Altersgruppen und auch die Personen an, die nach einer kostenintensiven Heizperiode dringend finanzielle Unterstützung brauchen“, sind sich Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) und Vizebürgermeister Rainer Praschak (Grüne) einig. Neues Konzept für Seniorentreffs Vor dem Sommer 2025 waren die Seniorentreffs mit der Ankündigung geschlossen worden, sie auf neue Beine zu stellen. Aktuell sei das Sozialreferat in Gesprächen mit Sozialorganisationen zwecks Umsetzung eines neuen Betreuungskonzepts, so Schimanowa, der verspricht: „Die Treffs sollen auch als Grätzel-Treffpunkte fungieren und noch vor dem Sommer eröffnet werden.“