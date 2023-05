Sommertheater Mödling: Soldat Schwejk im Theatereinsatz

„Die Rolle spielen zu dürfen, grenzt fast an Gnade“, freut sich Hauptdarsteller Roder, der im Vorjahr in „Don Camillo und Peppone“ den Peppone gegeben hatte. Er wird in fast jeder Szene zu sehen sein. „Das Schöne an Schwejk ist ja, dass man am Ende noch immer nicht weiß, ist der so oder tut der nur so“, sagt er. Man müsse darauf achten, dass die Rolle nicht in die Blödelei abdrifte.

Bei der diesjährigen Inszenierung wird auch wieder Livemusik unter der Führung von Max Paul geboten.

Der Vorverkauf hat bereits begonnen, das Stück wird von 7. Juli bis 12. August zu sehen sein. Seit 2008 hat das Sommertheater Mödling unter der Intendanz Bergers bei 15 Produktionen – von „Jedermann“ bis „Volpone“ mehr als 50.000 Besucher begrüßt.

Mehr zu den Spieltagen und zum Kartenvorverkauf erfahren Sie hier.