Sommertheater: „Haben nicht aus Feigheit abgesagt“

Zuletzt hatte das Gesundheitsministerium die Corona-Rahmenbedingungen für Veranstaltungen wieder geändert. Ab 1. Juli sind im Freiluftbereich mittlerweile bis zu 500 Besucher, ab August noch mehr zugelassen. Zum Zeitpunkt dieser Ansage waren allerdings bereits fast alle Produktionen des Theaterfestes NÖ auf kommendes Jahr verschoben oder abgesagt. Auch, weil diese Öffnung nicht erwartet worden war. Was jetzt teilweise heftige Diskussionen zur Folge hat.

Befeuert wird die Kritik an den für manche zu frühen Absagen von Regisseur Michael Sturminger, der als einziger in Perchtoldsdorf seine Festspiele programmgemäß durchzieht. Was den Obmann des Theaterfestes Werner Auer ärgert. Vor allem, weil in manchen Aussagen auch mitschwinge, man habe auch aus Feigheit zu früh die Segeln gestrichen. Auer: „Es stört mich, dass wir jetzt teilweise als Feiglinge oder Fahnenflüchtige hingestellt werden.“

"Niemand leichterfertig gehandelt"

Es habe eine Empfehlung des Landes gegeben und letztlich habe jede der 20 Bühnen für sich zugewartet, ob und wann sie absagt. Auer: „Da hat niemand leichtfertig gehandelt.“ Neben den gesundheitlichen wären noch die künstlerischen und wirtschaftlichen Aspekte ausschlaggebend gewesen. Auer: „Und die Gesundheit steht schon noch über allem.“

Kein "Kultur-Ischgl"

Es wäre damals klar diskutiert worden, dass man kein „ Kultur-Ischgl“ in Niederösterreich haben wolle. Die Veranstalter hätten da eine große Verantwortung tragen müssen. Auer: „Kunst um jeden Preis ist der falsche Zugang.“ Einige Bühnen haben mittlerweile angesichts der geänderten Rahmenbedingungen Ersatz auf die Beine gestellt. Neben Perchtoldsdorf wird noch in Gars am Kamp, Melk, Asparn an der Zaya und Weißenkirchen ein Programm geboten.