"Back for Good" bis "Never Forget": Amstettens neues Musical feiert Take That

Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre will der Musical Sommer Amstetten im kommenden Jahr weiter auf der Erfolgswelle reiten: Mit "The Band“ , dem "Feel-Good-Musical“ mit der Musik der legendären Boygroup-Band " Take That“ soll das gelingen.

Im heurigen Sommer feierten die Amstettner Musical-Macher mit der Uraufführung des Stücks „Augustin“ mit den Hits von Wolfgang Ambros mit Vincent Bueno in der Hauptrolle einen Riesenerfolg. Fans dürfen sich im nächsten Jahr auf emotionale energiegeladene und mitreißende Songs wie „Back for Good“, „Relight My Fire“, „Rule the World“ und „Never Forget“ freuen.

Inszenieren wird Intendant und Regisseur Alexander Balga in einer eigens für Amstetten entwickelten neuen Produktion, berichten Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer , Produzent und AVB-Chef Christoph Heigl und Alex Balga. Letzterer feierte als Regisseur nach Augustin im Sommer jetzt mit "Maria Theresia“ am Wiener Ronacher den nächsten Triumph.

Die Story von Tim Firth ist eine berührende und humorvolle Geschichte über fünf Freundinnen, die in ihrer Jugend von Take That schwärmten – und sich 25 Jahre später wiederfinden, um ihre gemeinsame Leidenschaft neu zu entdecken.

Für Produzent Heigl war schnell klar, dass dieses Stück perfekt nach Amstetten passt: "Dieses Musical hat alles, Emotion, Humor, Tempo und die unvergesslichen Songs einer ganzen Generation. Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre wollten wir etwas, das sowohl Herz als auch Ohr erreicht, und Take That ist dafür einfach ideal.“ Gemeinsam mit Alex Balga werde man dieses internationale Erfolgsstück mit Amstettner Esprit und viel Gefühl auf die Bühne bringen, so Heigl.

Musical-Drehscheibe



"Es erfüllt mich mit Stolz, dass wir in Amstetten das Publikum sowie die Künstlerinnen und Künstler gleichermaßen begeistern“, wies Stadtchef Haberhauer auf den Ruf Amstettens als Musical-Drehscheibe, die auch große Namen gerne bespielen, hin. Er dankte Heigl und Balga für ihr Engagement.

Die musikalische Leitung übernimmt erneut Christian Frank, der die Welthits von Take That mit Gefühl und moderner Live-Power in Szene setzen will.

Die Premiere findet am 15. Juli 2026 in der Johann Pölz-Halle Amstetten statt. Gespielt wird dann bis einschließlich 16. August 2026.