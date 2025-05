"Nicht typisch Wiener?" – Vincent Bueno bringt als "Augustin" Vielfalt auf die Bühne

Die musikalischen Gene hat Vincent Bueno (39) von seinem Vater, einem Sänger und Gitarristen, in die Wiege gelegt bekommen. Bis 16 aber nicht so recht gewusst, was er damit anfangen soll.

„Ich war immer schon sehr talentiert, aber nicht fokussiert“, sagt er in der KURIER TV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“. Im Konservatorium der Stadt Wien hat er dann aber auch gelernt, „was es heißt, ein Schauspieler zu sein.“

Die ganze Sendung: