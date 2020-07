Sommer startet mit viel Zündstoff

Thomas Köchl

Pinto

Aggsbach

, Inhaber der Pyrotechnik-Firma "" inAggsbach, Bezirk Krems, bestimmt größtenteils darüber, was sich bei der Sonnwendfeier in der Wachau am Himmel abspielt. Generalstabsmäßig bereitet er das Abschießen von zehn Großfeuerwerken vor und verkauft etwa noch einmal so viele, die von Vereinen selber abgefeuert werden. Vonbis Krems sind sie Höhepunkte des Nachtspektakels.

"Eineinhalb Monate lang bereiten unsere Leute in der Firma die Abschussanlagen und sogenannten ,Bomben‘ vor", erzählt Köchl. Immerhin sollen pro Feuerwerk etwa 1000 Raketen und bis zu 100 Bomben vorschriftsmäßig in die Luft gehen. Zum Glück hat er in Kursen schon 500 Begeisterte zu Feuerwerkern ausgebildet. Die besten von ihnen setzt er regelmäßig ein, damit sie in Übung bleiben. So kann er für solche Großereignisse ausreichend Spezialisten aufbieten. Die brauchen immer noch einen halben Tag, um vor Ort alles aufzubauen, sie müssen danach ohne Unterbrechung die Anlagen beaufsichtigen.