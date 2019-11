Soldat von Hunden getötet: Eltern fordern vom Heer Transparenz

Laut Rechtsanwalt Gemeiner erwartet sich die Familie des Verstorbenen daher ein ehrliches und lückenlos transparent geführtes Ermittlungsverfahren, in dem jedweder noch so unbedeutend erscheinende Beweis aufgenommen und jede Spur verfolgt wird. Und allenfalls fehlende Kontroll- und Überwachungsmechanismen aufgedeckt werden. „Dies kann vielleicht in Zukunft dazu beitragen, dass sich ein derartiger und bisher nie da gewesener Unfall nicht wiederholt“, so Gemeiner.

Heer geht in die Offensive

Das Bundesheer dürfte von der Stellungnahme der Eltern Wind bekommen haben und hat Donnerstagfrüh mittels Presseaussendung auf die Nachricht der Angehörigen reagiert. Darin heißt es, dass das Verteidigungsministerium „unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalles am 14. November 2019 eine Unfallkommission eingesetzt hat. Sie besteht aus dem Leiter, einem rechtskundigen Organ, einem Veterinärmediziner, einem Arzt und einem Experten des Militärhundezentrums. Ihre Aufgabe ist es, die Erhebungsarbeit der Ermittlungsbehörden zu unterstützen und alle mit dem Vorfall zusammenhängenden Sachverhalte zu untersuchen. Anlassbezogen werden zusätzliche Experten beigezogen.“