Soko macht Jagd auf Donaupiraten

Neben den Feuerwehren in Niederösterreich treffen die Diebstähle aber auch viele Privatpersonen. Thomas Dorfner aus Göllersdorf (Bezirk Hollabrunn) musste nach seinem Urlaub Mitte August feststellen, dass sein Außenbord-Motor gestohlen wurde. „Uns ist das beim Heimkommen gar nicht aufgefallen. Erst am nächsten Tag habe ich gesehen, dass der demontierte Motor, der unter einer Abdeckung stand, nicht mehr da war.“ Dorfner, selbst Polizist, muss einen Schaden in der Höhe von rund 2500 Euro beklagen. „Ich habe mir jetzt einen neuen Motor gekauft, aber es ist natürlich ärgerlich, denn von den Tätern fehlt jede Spur.“ Dorfner vermutet, dass es sich um mehrere Täter handeln musste, da der Motor etwa 110 Kilo wiegt und somit nur schwer von nur einer Person entwendet werden kann.

Im Landeskriminalamt geht man davon aus, dass sich vor allem Tätergruppen aus Rumänien auf den Diebstahl von Bootsmotoren spezialisiert haben. „Die Maschinen werden dann auf Märkten oder auch privat verkauft“, sagt Walli.