So schmeckt NÖ: Adventmarkt ist voller Erfolg

„Dort, wo eine lebendige Kulturszenerie vorhanden ist, ist sehr viel Kraft“, so der Landeshauptmann. Das sei auch der Grund dafür, dass viele Künstler Niederösterreich als Heimstatt gewählt hätten. Tausende Wiener nutzten den Sommer, um Kulturveranstaltungen in Niederösterreich zu besuchen, führte Pröll die „enge Verbindung zwischen der Kulturarbeit und der wirtschaftlichen Entwicklung“ aus. Dadurch komme es auch dazu, dass „zwei Regionen näher zusammenwachsen“, so der Landeshauptmann. „Wir setzen sehr auf diese Partnerschaft.“

Pröll wünschte den Besucherinnen und Besuchern des Adventmarktes „Ruhe zu finden, um den wahren Kern des Weihnachtsfestes zu spüren“. Es gehe um „das Spüren der eigenen Wurzeln“. „Jemand der innerlich Ruhe findet, kann auch Gelassenheit spüren und Gelassenheit ist die größte Quelle der Kraft“, so der Landeshauptmann.

Landesrat Pernkopf hob hervor, dass man beim „So schmeckt Niederösterreich“-Adventmarkt auf „echte Handwerkskunst“ setze. Das mache auch seine Besonderheit aus. Die Landeszufriedenheit in Niederösterreich sei deshalb so hoch, „weil im Ernstfall alle zusammenhelfen“. „Der Zusammenhalt in Niederösterreich ist stärker als jede Naturkatastrophe“, so Pernkopf rückblickend auf die starken Vereisungen im Waldviertel.