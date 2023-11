„So schmeckt Niederösterreich“ Adventmarkt beginnt im Palais NÖ

Am 1. und 2. Dezember lädt die Kulinarik-Initiative zum Jubiläums-Adventmarkt ins einzigartige Ambiente des Palais Niederösterreich (Herrengasse 13, 1010 Wien von 10 bis 21 Uhr). Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf freuen sich auf das 15-Jahr-Jubiläum und laden ein: „Der so schmeckt NÖ Adventmarkt ist eine wunderschöne Tradition, die wir alljährlich mit besonderer Freude hochhalten, denn er steht für alles, was Niederösterreich so liebens- und lebenswert macht: Regionalität, Brauchtum und Genuss.“

➤ Verein aus Langenlois setzt zu Weihnachten "Lichtpunkte"