Talent kickte bei den Bayern und geht nun für Amstetten auf Torjagd

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte der Stürmer in der renommierten Fußballakademie Gambino Stars Africa , ehe er zum FC Bayern München wechselte. Im Sommer 2025 wurde er von den Grasshoppers Zürich unter Vertrag genommen, die ihn direkt an den SKU verliehen haben.

SKU-Sportdirektor Thomas Gebauer zeigt sich erfreut über die Verpflichtung. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, Alieu Conateh per Leihe zu uns zu holen. Er hat in den vergangenen sechs Monaten beim FC Bayern München in einem absoluten Top-Umfeld wertvolle Erfahrungen gesammelt – sportlich wie persönlich. Diese Zeit hat ihn reifen lassen und bietet eine starke Basis für seine weitere Entwicklung“, so der Sportchef.