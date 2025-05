Fußballkids begeisterten: Violette holten Turniersieg im Mostviertel

Nach einem erfreulichen Abschlusssieg des SKU Amstetten in der letzten Meisterschaftsrunde der Zweiten Bundesliga wurde das Fußballfieber in der Amstettner Ertl-Glas-Arena aufrecht gehalten. Zum 33. Mal wurde nämlich das Aquavital-Turnier mit zwanzig hochkarätigen nationalen und internationalen U11-Teams in Amstetten veranstaltet.

Der Wettergott bescherte am Christi Himmelfahrtstag wechselhaftes Aprilwetter, zwischen Sonnenschein und Regenschauern. Doch die Freude des Fußballgotts war dennoch nicht zu bremsen. Das Teilnehmerfeld war wieder hochkarätig besetzt: Zwölf Bundesligisten mit klingenden Namen, ein internationales Team aus Rumänien sowie regionale Vertreter und LAZ-Auswahlen gaben sich in Amstetten ein Stelldichein.

Teilnehmer

Mit dabei waren: Academia Razvan Rat (Rumänen), ASKÖ Linz Donau, FAC Wien, FC Blau Weiß Linz, FC Red Bull Salzburg Süd, First Vienna FC 1894, Grazer AK 1902, JAZ Linz Süd, LASK LINZ, LAZ Mostviertel, LAZ Mostviertel II, LAZ Stockerau, SK St. Magdalena, SKN St. Pölten, SKU Ertl Glas Amstetten, TSV Egger Glas Hartberg.